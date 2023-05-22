В ВТО воздержались от комментариев по поводу последствий возможного дефолта в США

Администрация Соединенных Штатов и республиканцы в Конгрессе проводят консультации о повышении потолка госдолга в стране для предотвращения дефолта

ЖЕНЕВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) воздерживается от комментариев по поводу последствий возможного дефолта в США для международной торговли. Об этом свидетельствует ответ, который пресс-служба ВТО дала в понедельник на соответствующий вопрос ТАСС.

"Обратите внимание, что мы не в состоянии комментировать это", - отметили в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, какими могут быть последствия дефолта в США для ВТО, международной торговли и способности Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в ВТО.

Администрация США и республиканцы в Конгрессе проводят консультации о повышении потолка госдолга в США для предотвращения дефолта. В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация в последние месяцы призывает Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны поднять лимит задолженности без условий.