В США заявили о серьезной обеспокоенности решением КНР запретить продукцию компании Micron

Как отметили в Госдепе, принятые Пекином решения "представляются идущими вразрез с заявлениями КНР о том, что она открыта для бизнеса"

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Вашингтон серьезно обеспокоен решением Пекина ввести запрет на приобретение китайскими компаниями продукции американской компании Micron Technology. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как он уточнил, прямой диалог по этому вопросу с профильными ведомствами правительства Китая ведет сейчас Министерство торговли США. "У нас есть очень серьезная обеспокоенность по поводу информации о том, что КНР ограничила поставки микросхем [производства фирмы] Micron определенным внутренним отраслям. Министерство торговли напрямую взаимодействует с КНР, чтобы ясно изложить наше мнение", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства. Как он утверждал, принятые Пекином решения "представляются идущими вразрез с заявлениями КНР о том, что она открыта для бизнеса и привержена транспарентным нормам [государственного] регулирования".

Micron - один из крупнейших в мире американских производителей микропроцессоров. 21 мая власти КНР запретили закупать ее продукцию организациям, имеющим отношение к важным объектам информационной инфраструктуры. В ходе проверки, проведенной китайской стороной, было установлено, что разработки указанной компании "представляют угрозу национальной кибербезопасности". О начале проверки в отношении Micron МИД Китая объявил в начале марта.