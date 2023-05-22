Дума призовет кабмин исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам

Согласно проекту обращения палаты парламента, стоимость топлива для грузовиков республики нужно установить на уровне цен ЕС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Госдума призовет правительство РФ исключить заправку польских грузовиков по российским розничным ценам на топливо. Соответствующий проект обращения палаты парламента опубликован в понедельник в думской базе данных.

"Депутаты Государственной думы предлагают в этой связи внести соответствующие изменения в постановление правительства Российской Федерации от 30 сентября 2022 года № 1728 "О мерах по реализации указа президента Российской Федерации от 29 сентября 2022 года № 681 "О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов", предусматривающие исключение выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории Российской Федерации, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы Российской Федерации до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков, а также исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза", - говорится в документе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье в своем Telegram-канале призвал в ответ на антироссийскую политику Варшавы прекратить проезд польских фур по территории России. По его словам, необходимо "запретить Польше наживаться на России" и обеспечить перегрузку товаров на российские грузовики, чтобы на транспортировке могли зарабатывать граждане РФ. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил в понедельник журналистам, что обращение к правительству РФ будет рассмотрено на пленарном заседании палаты парламента 23 мая.