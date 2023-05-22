Минпромторг РФ может ввести для дизельных двигателей балльную систему оценки локализации

В ведомстве отметили, что такая мера позволит сохранить и нарастить компетенции и объем производства в этой отрасли

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Минпромторг подготовил проект о включении дизельных двигателей в перечень продукции, на которую распространяется балльная система оценки локализации. Об этом в понедельник сообщает Минпромторг РФ.

"Тепловозные, судовые и промышленные дизельные двигатели будут включены в перечень видов продукции, в отношении которой действует балльная система оценки локализации производства. Минпромторгом России подготовлен соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. №719", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в отношении двигателей для судов, тепловозов, а также промышленных дизельных двигателей мощностью свыше 900 кВт "предлагается применять требования к максимизации выполнения технологических операций по их производству на территории России".

Кроме того, в ведомстве пояснили, что сейчас основные российские предприятия по производству двигателей планируют реализацию проектов по переходу на производство полного цикла. "Проект постановления позволит сохранить и нарастить компетенции и объем производства в отрасли дизельного двигателестроения, а также обеспечить постепенное расширение числа технологических операций, производимых в стране", - уверены в Минпромторге.