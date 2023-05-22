Посол в РФ: Минск и Москва должны защитить союзный рынок от проблем параллельного импорта

Как отметил Дмитрий Крутой, на союзном рынке должны работать "в первую очередь меры нетарифного регулирования"

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны работать над устранением проблем производителей Союзного государства, связанных с параллельным импортом. Об этом заявил в понедельник посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Мы видим на сегодня, что из-за параллельного импорта, в первую очередь непонятной ценовой политики, наши производители белой техники, тех же холодильников, испытывают жесткие условия конкуренции. Этого быть не должно. Учитывая условия и характер отношений, которые сложились на текущий момент между нашими странами, мы эти вопросы должны оперативно снимать", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь-1".

Крутой пояснил, что Белоруссия и Россия как члены Евразийского союза не могут вводить "прямые лобовые пошлины, допустим, по запрету поставок азиатской техники или любой другой". "Однако, если в сегменте продаж будут существовать демпинговые механизмы, мы не сможем продавать", - добавил он.

Посол отметил, что на союзном рынке должны работать "в первую очередь меры нетарифного регулирования, но они должны быть действенными, создавать равную, объективную конкуренцию".

Крутой подчеркнул, что белорусские компании, находящиеся под санкциями, "вынуждены тоже искать комплектующие по всему миру, экономика конечного продукта на сегодняшний день дается очень не просто". "На уровне Евразийской экономической комиссии, учитывая, что у них есть все полномочия по проведению антидемпинговых расследований, мы договорились, что примеры по конкретным сегментам, в первую очередь промышленной продукции, мы предоставим", - добавил посол. Крутой пояснил, что речь идет в основном о классическом сельхозмашиностроении, пассажирской и бытовой технике.

Ранее посол Белоруссии в РФ выражал мнение, что Минск и Москва в текущем году начнут уходить от использования параллельного импорта. По словам Крутого, тема параллельного импорта, в первую очередь в промышленности, обсуждалась на состоявшейся в Минске 19 декабря 2022 года встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина и "два президента поставили задачу перед вице-премьерами, отвечающими за промышленность, что последовательно этот список параллельного импорта должен сокращаться".

Постановление о параллельном импорте

В начале марта 2022 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, отменяющее ответственность за так называемый параллельный импорт. Правительство разрешило ввоз в страну востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. В начале мая был опубликован перечень товаров для параллельного импорта, в который вошли 56 групп товаров - автокомплектующие, одежда и косметика, техника и смартфоны, причем как определенных брендов, так и в целом категории товаров.

Одним из принципов формирования перечня стала защита интересов отечественных потребителей продукции тех иностранных компаний, которые покинули российский рынок в условиях санкций. Власти Белоруссии сообщили о принятии в стране программы по насыщению внутреннего рынка товарами, в том числе за счет разрешения параллельного импорта, в начале июля.