22 мая, 20:25,
обновлено 22 мая, 20:41

Глава Минфина США считает возможным объявление дефолта 1 июня

По словам Джанет Йеллен, это может произойти, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что по-прежнему считает возможной ситуацию, при которой страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу уже 1 июня, если Белый дом и Конгресс США не успеют согласовать повышение потолка госдолга. Об этом говорится в письме, которое она в понедельник направила руководству Конгресса.

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"Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если Конгресс не найдет решение <...> к началу июня, возможно, даже к первому июня", - говорится в документе. 

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СШАЙеллен, Джанет
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