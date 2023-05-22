Посол Белоруссии назвал правовые ограничения барьерами в торговле Москвы и Минска

Дмитрий Крутой пояснил, что сейчас оба государства работают над списком ограничений доступа к льготным финансовым лизинговым программам

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Правовые ограничения являются основными барьерами для дальнейшего развития экономического взаимодействия Белоруссии и России, идет работа по их перечню между Москвой и Минском. Об этом в понедельник в интервью телеканалу "Беларусь-1" заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

В ходе встречи с Крутым 22 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время запланированной на среду в Москве встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен обсудить и снять проблемы в отношениях двух стран, в первую очередь в экономике.

"Это не список прямых ограничений продаж в России, это список ограничений доступа к льготным финансовым лизинговым программам", - пояснил посол. По его словам, "соответствующие субсидии могут получить только производители, имеющие, по сути, крупные законченные производства в самой России". Дипломат напомнил о том, что "белорусы не требуют субсидий для производителей", Минск хочет, чтобы "были равные условия по доступу к субсидиям для покупателей, потребителей" белорусской техники.

"Это правовые ограничения, такой перечень после визита [в Минск в начале мая вице-премьера РФ - главы Минпромторга] Дениса Мантурова и его встречи с нашим премьер-министром [Романом Головченко] на сегодняшний день составлен, он сверен с российской стороной, и мы надеемся, что до конца года по нему будет определенное движение", - сообщил Крутой.

По его словам, в приоритетном порядке будут ускорены поставки в Россию белорусской пассажирской техники, при этом упор будет сделан на электротранспорт. "Второй большой сегмент - это газомоторная техника, которая существует не массово по всей России, но в отдельных регионах, потребность именно в газомоторной технике. Мы хотим, чтобы нас в эти программы тоже в приоритетном порядке допустили", - проинформировал посол.

"Перечень большой, там порядка 30 нормативно-правовых актов, задача двух министерств [Минпромторга РФ и Минпрома Белоруссии] до конца года - показать движение по этому списку", - заявил Крутой.