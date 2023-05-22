Ключевые индексы на биржах США на фоне ситуации с госдолгом закрылись разнонаправленно

Аналитик Крис Дзаккарелли считает, что инвесторы начинают испытывать обеспокоенность тем, как идут переговоры о потолке государственного долга

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торговой сессии в понедельник менялись разнонаправленно на фоне ожидания инвесторами развития ситуации вокруг госдолга США. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 140,05 пункта (0,42%), до 33 286,58 пункта. Индекс S&P 500 набрал 0,65 пункта (0,02%), достигнув уровня 4 192,63 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq набрал 62,88 пункта (0,5%), поднявшись до уровня 12 720,78 пункта.

"Инвесторы начинают испытывать обеспокоенность тем, как идут переговоры о потолке госдолга, но, с другой стороны, экономика по-прежнему остается прочной, положение дел на рынке труда сейчас хорошее", - приводит телекомпания СNBC слова ведущего аналитика Independent Advisor Alliance Криса Дзаккарелли.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга, после чего Минфин страны вынужден был задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Администрация США в последние месяцы призывает Конгресс увеличить лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов. Белый дом отклонил эти требования, заявив, что готов обсуждать снижение расходов, но законодатели должны увеличить лимит задолженности без каких-либо условий.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 1 июня. В таком случае, по ее словам, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике. С целью не допустить этого Байден и лидеры республиканцев в Конгрессе договорились регулярно проводить консультации.