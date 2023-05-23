Посол в России заявил, что Минск с опережением плана наращивает перевалку через порты РФ

Дмитрий Крутой отметил, что задача перевыполняется примерно на 10-15%

МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Белоруссия в первом квартале с опережением плана нарастила объемы перевалки грузов в российских портах. Об этом в понедельник заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.

"Задача максимум, которая поставлена президентами [Белоруссии и России Александром Лукашенко и Владимиром Путиным], - уже в этом году обеспечить перевалку через порты белорусских грузов в объеме, в котором она была до всех этих событий (введения санкций - прим. ТАСС) в порты Прибалтики. На максимальном уровне - это 17-18 млн тонн. Это очень серьезная задача для правительства [Белоруссии]. По итогам первого квартала она перевыполняется где-то на 10-15%", - сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь-1".

Ранее Литва и Латвия прекратили транзит белорусских грузов. Минск и Москва в условиях санкций подписали два базовых соглашения о перевалке нефтепродуктов и внешнеторговых грузов, это в первую очередь калийные, азотные удобрения, продукция металлургии и деревообработки.