Мишустин в Шанхае выступит на бизнес-форуме и пообщается с предпринимателями

Премьер-министр России также планирует встретиться с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф

МОСКВА/ШАНХАЙ/ПЕКИН, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник начинает рабочую программу своего двухдневного визита в Китайскую Народную Республику (КНР). Нынешний визит в Китай - первый для Мишустина в должности председателя правительства.

Поздно ночью по местному времени он прибыл в Шанхай - крупнейший финансовый центр страны. Здесь глава кабмина РФ выступит на российско-китайском бизнес-форуме. Участие в мероприятии также примут руководители ведущих компаний двух стран. После пленарного заседания состоятся тематические сессии по развитию сотрудничества в разных отраслях экономики.

Форум пройдет в недавно построенном конференц-центре рядом с генеральным консульством РФ в Шанхае на набережной реки Хуанпу. Это популярный у горожан и туристов район, здесь пролегает набережная Вайтань, с которой открывается панорамный вид на "визитную карточку" Шанхая - небоскребы в деловом районе Луцзяцзуй.

После выступления на форуме Мишустин посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов в формате рабочего обеда. Также в программе премьер-министра России - беседа с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Переговоры с Си Цзиньпином в Пекине

Председатель правительства РФ 24 мая продолжит работу в Пекине, у него запланированы встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Цяном. На переговорах будет обсуждаться наращивание торгово-экономических связей, особое внимание планируется уделить промышленности, энергетике, транспортной отрасли, сельскому хозяйству. По итогам состоится подписание двусторонних соглашений.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее выражал надежду, что визит Мишустина и российской делегации еще больше укрепит сотрудничество между странами, обогатит гуманитарные и региональные обмены, а также в целом "придаст мощный импульс восстановлению мировой экономики".

Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20-22 марта пригласил главу правительства РФ посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР, назначенным ранее в марте. Мишустин принял это приглашение. Также он выражал уверенность, что сможет наладить конструктивный товарищеский диалог с Ли Цяном.

Мишустин и Ли Цян 4 апреля провели телефонный разговор. В нем премьер Госсовета КНР заявил, что Китай и Россия твердо придерживаются принципов неприсоединения, отказа от конфронтации и ненаправленности против третьих сторон. Он отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы основываются на уважении, доверии и взаимной выгоде.

Глава российского кабмина неоднократно говорил о том, что РФ заинтересована в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества с КНР, а отношения стран находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю. По оценке Мишустина, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, турбулентность на глобальных рынках, усиливающиеся санкции со стороны коллективного Запада, торгово-экономическое сотрудничество государств развивается успешно.

Экономическое сотрудничество России и Китая

По данным правительства РФ, двусторонний товарооборот стран в январе - марте нынешнего года увеличился почти на четверть по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составил $51,9 млрд. Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что по итогам этого года товарооборот двух стран может превысить $200 млрд.

Растет доля национальных валют в двусторонних расчетах за товары и услуги, развивается сотрудничество по линии банковских, страховых и биржевых организаций, рейтинговых агентств, в области платежных систем, расширяется промышленная кооперация, включая крупные проекты в сфере автомобиле- и авиастроения.

Достигнуты важные результаты в создании новой трансграничной инфраструктуры. В июне прошлого года открыто движение по автомобильному мосту через Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Кроме того, в ноябре было запущено движение по железнодорожному мостовому переходу Нижнеленинское - Тунцзян.

Продолжается работа по расширению взаимного доступа сельхозпродукции. В первом квартале нынешнего года поставки российских сельхозтоваров на китайский рынок выросли на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их суммарный объем составил $2,4 млрд.

Реализуются совместные инициативы в высокотехнологичных и инновационных отраслях, в том числе в области космических исследований и спутниковой навигации.

Энергетические проекты

Отдельное внимание Россия и Китай уделяют сотрудничеству в области энергетики. В газовой сфере Москва и Пекин в начале этого года подписали межправительственное соглашение о поставках российского газа в КНР по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск и Хулинь. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

Россия также наращивает поставки нефти в КНР и занимает первое место среди ее экспортеров на китайский рынок. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее говорил о том, что экспорт российской нефти в Китай в прошлом году достиг 67 млн т, что составляет почти треть от общего объема ее поставок за рубеж. В нынешнем году, по словам Новака, экспорт нефти в Китай вырастет еще сильнее.

Углубляется сотрудничество и по поставкам угля, проектам в сфере электроэнергетики, реализуются договоренности по мирному использованию атомной энергии.

Межрегиональные и гуманитарные связи

Россия и Китай наращивают сотрудничество и в других сферах. Так, последовательно развиваются межрегиональные связи: две трети субъектов РФ уже установили контакты с китайскими регионами, при этом особое внимание уделяется совместным проектам на Дальнем Востоке.

После отмены китайской стороной ковидных ограничений с Россией восстанавливаются гуманитарные обмены в области образования, здравоохранения, культуры и кинематографии.

Успешно реализуются мероприятия Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта, запланировано свыше 600 мероприятий. Китайская делегация приглашена на первый в истории Международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", который состоится в 2024 году в Казани.