Маккарти заявил, что будет ежедневно общаться с Байденом на тему потолка госдолга США

Спикер палаты представителей отметил, что убежден в заинтересованности президента США найти точки соприкосновения с законодателями по этому вопросу

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник заявил, что будет на ежедневной основе общаться с президентом США Джо Байденом до того, как будет разрешена ситуация с повышением потолка госдолга США.

"Думаю, мы с президентом будем говорить каждый день <...> до тех пор, пока мы не решим это", - сказал он, выступая перед журналистами после встречи с Байденом.

Спикер Палаты добавил, что убежден в заинтересованности американского лидера Джо Байдена найти точки соприкосновения с законодателями по вопросу повышения потолка госдолга.

"Мы оба хотим достичь соглашения. <...> Думаю, встреча была продуктивной", - сказал он, отметив "профессионализм, честность друг перед другом и желание найти точки соприкосновения".

Также Маккарти отметил, что вашингтонская администрация и республиканцы в Конгрессе на консультациях о повышении потолка госдолга для предотвращения дефолта в США не рассматривают возможность сокращения военных расходов страны.

На вопрос о том, рассматривается ли такая возможность, он ответил: "Нет". "Президент как раз был на саммите Группы семи, он говорил о страхе, о вызовах, связанных с тем, что делает Китай", - добавил Маккарти. "Мы следим за тем, что происходит на Украине. Мы видим, какой объем вооружений нам пришлось предоставить Украине. Мы не хотим, чтобы Америка оказалась под угрозой", - отметил спикер.