Уход брендов из РФ не повлиял на уровень жизни большинства опрошенных россиян

Почти 40% респондентов считают, что продукцию ушедших брендов смогут заменить отечественные производители

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Решение некоторых иностранных компаний уйти с российского рынка никак не повлияло на уровень и качество жизни большинства граждан РФ. При этом почти 40% опрошенных считают, что Россия легко может заместить освободившиеся ниши отечественным товаром, показал проведенный банком "Открытие" опрос, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

Так, 53% респондентов сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. А 18% россиян видят в этом положительные изменения. На Северном Кавказе такой ответ дали 26% участников опроса, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 25%, тогда как на Урале - 10%, а в Сибири - 11%.

Еще 29% респондентов признались, что в связи с уходом известных иностранных брендов их уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 14% определенно да, у 15% скорее да). Чаще всего об этом говорили жители Московского региона (42%).

Также 21% респондентов отнеслись к такому решению иностранных компаний отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов (в Москве и Московской области 28%, на Дальнем Востоке 10%). Еще 16% респондентов считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

При этом 38% участников опроса заявили, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными (в Южном федеральном округе так считают 45%, на Дальнем Востоке 26%). Еще 25% признались, что не пользовались товарами и сервисами ушедших компаний.

Вместе с тем, как показал опрос, 44% россиян хотели бы возвращения ушедших иностранных компаний и их брендов в будущем (23% скорее да, 21% определенно да). Больше всего сторонников такого возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего - на Дальнем Востоке и в Сибири (по 34%).

При этом не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 34% опрошенных (21% скорее нет, 13% определенно нет), а 22% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос был проведен 11-18 мая среди 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тыс. человек.