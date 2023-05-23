Chery и Lada стали самыми популярными автомобилями у таксопарков в I квартале

Как следует из результатов исследования, в 2022 году наибольшей популярностью пользовались Hyundai и Kia

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Chery и Lada стали самыми востребованными автомобилями у таксопарков в I квартале. Об этом говорится в исследовании компании "ВТБ Лизинг", материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

"ВТБ Лизинг" проанализировал статистику сделок финансовой аренды легковых автомобилей за I квартал 2023 года. Самыми востребованными моделями стали Chery Tiggo 4, Lada Granta и Cherry Tiggo 7 Pro. Доля машин, переданных в лизинг операторам такси, в портфеле компании составила 10%", - отмечается в исследовании.

Самой популярной маркой стала китайская Chery, которой в I квартале 2023 года таксопарки отдали предпочтение в 42% случаев. Второе место по популярности заняла Lada с показателем 28% лизинговых сделок. На третьем месте - китайская Geely с долей 8%. Четвертое место заняла китайская марка Haval (7,4%), а пятерку лидеров замкнул JAC (6,4%).

Что касается наиболее востребованных моделей авто, большим спросом пользуются Chery Tiggo 4, Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Coolray и JAC J7. При этом, как отмечается в исследовании, в I квартале 2022 года рейтинг возглавляли такие модели, как Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Cerato, Renault Logan и Lada Vesta.

"В прошлом году операторы такси столкнулись с ростом цен на запчасти и новые машины зарубежных брендов. Особо остро стоял вопрос наличия седанов В- и D-сегментов на замену Volkswagen Polo, Toyota Camry, Kia Rio и Optima. Теперь обновление автопарков происходит за счет китайских и российских марок. Проникновение китайских авто в сервис такси связано с тем, что производители из КНР организовали импорт и локальное производство, сформировав склады с запчастями и обширные дилерские сети. Кроме того, юридическим лицам доступны корпоративные скидки и гибкие условия финансирования, которые предлагают лизинговые компании. Это позволяет службам такси обновлять автопарки без излишних затрат", - отметил начальник управления развития бизнеса "ВТБ Лизинг" Андрей Гетманюк, чьи слова приводятся в исследовании.