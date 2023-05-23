Международный сервис такси "Яндекса" стал доступен в Пакистане

Пока заказать машину можно только в городе Лахор

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сервис заказа автомобилей Yango (международный бренд "Яндекс.Такси") стал доступен в Пакистане, следует из записи в соответствующем этой стране аккаунте в соцсети Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Таким образом, согласно публичным данным компании, Yango представлен уже в порядка 20 странах.

Заказать машину можно в Лахоре - одном из крупнейших городов Пакистана, следует из публикации. Тем не менее, как убедился корреспондент ТАСС из России, заказ автомобиля в этом городе пока невозможен ни из приложения, ни в браузерной версии "Яндекс.Такси", но время от времени на карте отображаются подключенные к сервису машины. В пресс-службе сервиса отказались от комментариев на эту тему.

Как сообщил 9 мая совет по инвестициям и торговле пакистанской провинции Пенджаб в своем профиле в соцсети Twitter, делегация Yango тогда нанесла им визит для изучения потенциальных инвестиционных и деловых возможностей в секторе транспорта, услуг по вызову автомобилей и технологий.

Ранее "Яндекс" тестировал работу Yango в Гватемале и Перу, эти страны были первыми из государств Центральной и Южной Америки, куда пришел этот сервис такси. В феврале 2023 года "Яндекс" тестировал Yango в Мозамбике и Намибии, а в октябре 2022 года - в Алжире. В сентябре 2022 года Yango тестировался в Дубае (ОАЭ).

Yango работает во многих странах, в том числе в государствах Африканского континента, а также в Финляндии, Израиле и Норвегии, сообщается на сайте компании.