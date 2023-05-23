Маккарти назвал встречу с Байденом по обсуждению госдолга наилучшей из прошедших

По словам спикера Палаты представителей, соглашение пока не было достигнуто, но этого можно добиться

ВАШИНГТОН, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти считает, что Соединенным Штатам удастся избежать дефолта по федеральному долгу. Об этом он заявил в понедельник по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Нет, нет, нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли американцам готовиться к последствиям "потенциального дефолта". "Республиканцы (в Палате представителей - прим. ТАСС) одобрили законопроект о повышении потолка госдолга, он находится в Сенате [Конгресса США]. Всегда есть возможность обратиться к нему", - пояснил он.

Маккарти отметил, что "тональность" его последней беседы с Байденом "была наилучшей по сравнению со всеми предыдущими". "У нас все еще есть некоторые философские расхождения, но я думаю, это было продуктивно", - указал он. Спикер Палаты представителей подчеркнул, что соглашение еще не было достигнуто, но, по его мнению, они "смогут этого добиться".

Министр финансов США Джанет Йеллен 22 мая направила лидерам Конгресса письмо, в котором предупредила, что уже 1 июня страна может столкнуться дефолтом по федеральному долгу.