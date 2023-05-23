Медианная стоимость пятилетнего автомобиля в РФ составила 1,6 млн рублей

Согласно исследованию компании "СберАвто", самыми востребованными марками стали Kia, Toyota и Lada

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Медианная стоимость пятилетнего поддержанного автомобиля (именно такие модели пользуются наибольшим спросом) составляет 1,6 млн рублей, самыми востребованными марками среди них в текущем году стали Kia, Toyota и Lada. Об этом говорится в исследовании компании "СберАвто" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Пятилетним авто принадлежит 15% от всех продаж подержанных авто в 2023 году, их медианная стоимость составляет 1 645 000 рублей. Среди автомобилей 2018 года самыми востребованными стали Kia (12%), Toyota (9%) и Lada (9%), а наиболее популярными моделями - Kia Sportage, Toyota Camry и Lada Vesta", - отмечается в исследовании. Также спросом пользовались такие модели, как Mazda CX-5, Hyundai Creta и Volkswagen Polo.

Доля трехлетних автомобилей составляет 5% от всех продаж авто с пробегом через сервис "СберАвто", а их медианная стоимость - 1,7 млн рублей. Самой популярной маркой автомобилей в этой категории стала южнокорейская Kia с показателем 22%, а наиболее популярная модель - Kia Rio. Второе место по популярности заняла Lada (16%) с моделью Vesta. Спросом также пользовались Volkswagen, Skoda и Hyundai. В топ-5 популярных трехлетних моделей вошли также Kia K5, Volkswagen Polo и Haval F7x.

"Семилетним авто принадлежит доля в 6%, медианная стоимость автомобилей этого возраста достигает 1 230 000 рублей. Чаще всего россияне приобретают семилетние автомобили марок Kia (21%), Lada и Hyundai (по 16%)", - говорится в исследовании. Среди востребованных брендов также встречаются Toyota, Mazda, Renault и Skoda. В рейтинг наиболее популярных моделей 2016 года вошли Kia Rio, Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Kia Optima.

Что касается автомобилей 2013 года, их доля составляет 15% от всех подержанных авто, проданных онлайн в 2023 году. При этом их медианная стоимость составляет около 930 тыс. рублей. Наибольшим спросом у покупателей автомобилей этой категории пользуются марки Volkswagen (9%), Kia и BMW (по 8%), а также Toyota и Ford (по 7%). Самыми популярными моделями стали Volkswagen Polo, Kia Rio и BWM 3 серии, а также Ford Focus, Hyundai Solaris и Chevrolet Cruze.