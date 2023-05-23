В Кузбассе на обновление общественного транспорта запланировали 1,3 млрд рублей

Средства пойдут на закупку 10 новых троллейбусов и 78 новых автобусов

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил выделить из регионального бюджета 400 млн рублей на закупку 10 новых троллейбусов в 2023 году, еще 78 новых автобусов на сумму 900 млн рублей планируется закупить по федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов. Соответствующую программу комплексного обновления подвижного состава утвердили на заседании правительства региона во вторник.

Как сообщили в пресс-службе правительства Кузбасс, помимо закупки 10 новых троллейбусов в Кемерове, также планируется обновить городской электротранспорт в Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком и Осинниках. Для этих целей планируется получить инфраструктурные облигационные займы под 4,5% годовых по программе ВЭБ.РФ. Также регион закупит 78 новых автобусов в этом году для малых городов и сельских территорий. Для этого министерство транспорта Кузбасса подготовило заявку на участие в федеральной программе предоставления специальных казначейских кредитов на 15 лет под 3% годовых на 900 млн рублей.

"Обновление общественного транспорта - процесс непрерывный, не получится закупить какое-то количество автобусов, троллейбусов или трамваев и успокоиться. Техника устаревает, ломается, необходимы резервные единицы. За последние три года мы провели масштабную модернизацию автопарка региона, приобрели более 1 200 новых автобусов, большинство из них - на газомоторном топливе. Закупаем новый электротранспорт, в том числе по нацпроекту "Экология". Техника приспособлена для работы в условиях Сибири, экологичная, низкопольная. Все это делает сеть общественного транспорта региона комфортнее для наших людей, поэтому работу по обновлению автопарка региона будем продолжать", - привели в пресс-службе слова Цивилева.