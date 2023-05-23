На Алтае опасаются дефицита семян свеклы и картофеля

По словам замдиректора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Марии Шостак, на это могут повлиять ограничения на ввоз иностранных семян, которые планируют ввести с октября 2023 года

ТАСС, 23 мая. Аграрии Алтайского края могут столкнуться с проблемами в обеспечении семенами сахарной свеклы и картофеля при возможном ограничении импорта семян предстоящей осенью. Такое мнение во вторник выразила ТАСС заместитель директора ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе пленарного заседания Всероссийского зернового форума сообщил о планах России с октября 2023 года ввести ограничения на ввоз иностранных семян.

"Что касается Алтайского края, то здесь есть Федеральный научный центр агробиотехнологий, который на протяжении 15 лет разрабатывает новые сорта. <…> Есть опасения по сахарной свекле и по картофелю - вот здесь есть нехватка. Что касается зерновых, зернобобовых и гречихи - с этим нет проблем", - сказала Шостак.

По ее словам, всего на Алтае работают около полутора десятков семеноводческих хозяйств. Более 10 лет алтайские селекционеры выводили семена именно для зоны рискованного земледелия в Сибири и получили сорта пшеницы - "Юнион" и "Гонец".

"Это сорта низкостебельные. В этом году исследования лаборатории Центра оценки качества зерна подтвердили, что качественные характеристики вновь выведенной пшеницы, над которой трудились специалисты института агробиотехнологий, достойного качества: клейковина - до 32%, зерно высоконатурное, наполненное", - подчеркнула собеседница.

Ранее зампредседателя правительства региона Александр Лукьянов сообщал ТАСС, что алтайские аграрии используют на 100% импортные гибридные семена сахарной свеклы. Еще около 13% в структуре семян приходится на импортный материал гибридов подсолнечника, 20% - кукурузы. При этом, по его мнению, кукурузу и подсолнечник можно заменить на материал из Краснодарского края.