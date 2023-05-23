Опрошенные россияне с доходом от 80 тыс. рублей чаще сами выбирают зарплатный банк

Мужчин, которые переводят свой заработок в другой банк, оказалось больше, чем женщин, следует из опроса

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россияне стали чаще сами выбирать банк, в который перечисляется зарплата, а правом смены банка-эмитента зарплатной карты чаще пользуются те, кто зарабатывает больше 80 тыс. рублей, следует из опроса сервиса Superjob, который имеется в распоряжении ТАСС.

"За 2 года россиян, сменивших банк, стало чуть больше (+3 п.п.). Мужчин, которые перевели заработок в другой банк, немного больше, чем женщин (23% и 20% соответственно). Чаще всего же своим правом смены эмитента зарплатной карты пользуются россияне с доходом от 80 тыс. рублей в месяц (27%)", - говорится в материалах опроса.

Как отмечается в материалах, закон об отмене "зарплатного рабства" был принят в 2014 году. За это время возможностью смены банка, в который перечисляется зарплата, уже воспользовались 22% работающих россиян. Еще 9% опрошенных сообщили, что планируют сменить эмитента зарплатной карты в ближайшее время.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных представителей экономически активного населения из 347 населенных пунктов РФ. Опрос проводился с 5 по 22 мая 2023 года.