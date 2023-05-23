Число российских брендов одежды за 2,5 года выросло на 7,6%

Согласно исследованию "Контур. Фокуса" и "Контур. Маркета", в этом секторе насчитывается более 33 тыс. компаний

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество отечественных брендов одежды за последние 2,5 года выросло на 7,6%, до более чем 33 тыс. компаний. На динамике сказался, в том числе, уход иностранных брендов из России, говорится в исследовании "Контур. Фокуса" и "Контур. Маркета", которое есть в распоряжении ТАСС.

"За последние 2,5 года рынок российской одежды прирос на 7,6%. Если на начало 2020 года в этом секторе насчитывалось 30,98 тыс. компаний, то сейчас их стало 33,33 тыс. На протяжении 2021 года и до середины 2022 года рынок пережил небольшое падение, но затем показал рост, который продолжается до сих пор", - говорится в исследовании.

За 2,5 года количество регистраций в этом секторе превысило количество ликвидаций: 13 тыс. против 11,2 тыс. Больше всего организаций закрылись в начале 2021 года, вероятнее всего, под влиянием пандемии, отмечают аналитики.

"Аналитики API "Контур. Фокуса" констатируют, что с января 2021 года по май 2021 года наблюдается снижение количества организаций - производителей одежды, причина - последствия пандемии. Затем рынок плавно восстанавливался, к маю 2022 [года] достиг прежних показателей, после чего начался стабильный рост. Вероятно, влияние на тренд оказал уход зарубежных брендов, которые освободили место в этой нише для российских производителей. Сектор по-прежнему показывает рост, хотя и не такой активный, возможно, это связано с тем, что рынок постепенно перестраивается на китайский и турецкий импорт, развиваются сервисы параллельного импорта из Европы", - говорится в исследовании.

Больше всего компаний в Москве - 4 970 и Московской области - 2 686. Меньше всего - в Ненецком автономном округе и Байконуре (четыре и одна компании соответственно).