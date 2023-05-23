Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе

Премьер-министр РФ уточнил, что показатель составил 2,3% в годовом выражении

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Инфляция в России в начале мая замедлилась до 2,3% годовых, что является минимальным показателем среди всех стран Европы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы", - сказал глава кабмина.

Он обратил внимание, что кредитные организации, валютные и фондовые рынки функционируют в обычном режиме благодаря выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуре.

"По целому ряду экономических параметров мы не только не просели, но и ощутимо выросли. Так, в прошлом году достигли нового исторического максимума по сбору зерновых - 157 млн т, значительно превзойдя даже достижения Советского Союза. Сейчас Россия с избытком обеспечивает внутренний спрос на зерно, сахар, растительное масло, мясо и рыбу", - сообщил Мишустин.

Он напомнил, что по поручениям президента России ведется реализация масштабных программ по модернизации инфраструктуры в регионах, в том числе и коммунальной, на такие цели было выделено значительное федеральное финансирование.

"И, конечно, серьезные усилия мы предпринимаем для облегчения деятельности бизнеса. В частности, понизили ставки налога на прибыль для предприятий ряда отраслей, продолжаем упрощать таможенные процедуры и сокращать административную нагрузку, автоматически продлили сроки действия более 2,5 млн разрешительных документов. А на портале государственных услуг теперь доступно оформление свыше 200 различных лицензий", - перечислил премьер.