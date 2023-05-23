Мишустин заявил, что бизнес-форум в Шанхае будет способствовать развитию связей РФ и Китая

Премьер-министр России отметил, что мероприятие позволяет найти новых надежных партнеров

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил надежду, что Российско-Китайский бизнес-форум, проходящий в Шанхае во вторник, будет способствовать развитию отношений стран. Председатель правительства РФ находится с визитом в КНР.

"Уверен, что бизнес-форум даст возможность еще лучше познакомиться, найти новых надежных партнеров. Это будет способствовать продуктивной работе и укреплению связей между предпринимателями России и Китая, запуску большого количества перспективных проектов в разных сферах", - сказал Мишустин.

Он отметил, что на это вдохновляет и атмосфера Шанхая - одного из самых мощных и динамичных мегаполисов Китая и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Глава кабмина РФ приветствовал всех участников, гостей и организаторов форума, поблагодарил Китайскую Народную Республику и лично председателя КНР Си Цзиньпина, премьера Госсовета Ли Цяна, заместителя премьера Хэ Лифэна и министра коммерции Ван Вэньтао за теплый прием российской делегации и представителей бизнеса.

"Как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, российско-китайские отношения отличает особый характер. Наши народы связывают узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки и дружбы", - отметил Мишустин.

Он обратил внимание, что в Шанхай из России приехали руководители некоторых государственных ведомств и регионов, а также первые лица многих крупнейших компаний. "И все они открыты для диалога, развития двусторонних контактов по своим направлениям, расширения областей приложения совместных усилий", - заключил он.

Говоря о дальнейшем развитии отношений между Москвой и Пекином, глава кабмина процитировал китайского поэта.

"Здесь и сейчас закладывается фундамент наших будущих совместных успехов. Искренне убежден в этом. Как писал поэт времен династии Тан, "если хочешь обозреть тысячу ли, поднимись на ступень выше". Предлагаю сделать такой шаг вместе. Чтобы еще сильнее укрепить всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие России и Китая на благо наших стран и народов", - сказал он.

Проекты по возобновляемым источникам энергии

Мишустин заявил, что Россия продолжит на долгосрочной основе поставки углеводородов в Китай и готова к реализации совместных проектов в сфере возобновляемых источников энергии.

"Наша страна занимает первое место по поставкам нефти в Китай. Объемы экспорта природного и сжиженного газа, угля также неуклонно растут, - сказал Мишустин. - Мы готовы участвовать в совместной реализации и других крупных проектов, в том числе в сфере возобновляемых источников энергии. И, конечно, продолжим поставки углеводородов - на долгосрочной и взаимовыгодной основе".

По его словам, партнерство двух стран в энергетике имеет безусловный приоритет.

Он упомянул также атомную энергетику и создание реакторов российского дизайна. "Важно, что все соответствующие договоренности четко исполняются", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, для развития прямых контактов и продвижения проектов в сфере энергетики важное значение имеет Российско-китайский энергетический бизнес-форум, пятое заседание которого планируется в этом году. Оно будет посвящено новым формам кооперации, сказал премьер-министр РФ.

Экспорт сельхозпродукции в КНР

Мишустин отметил, что Россия выступает за облегчение взаимного доступа российских и китайских аграриев на рынки двух стран и готова существенно нарастить поставки сельхозпродукции в Китай.

"Российские аграрии готовы существенно нарастить экспорт своей продукции на китайский рынок и расширить спектр поставляемых товаров растительного и животного происхождения", - сказал глава российского кабмина. По его словам, двусторонняя торговля сельхозпродукцией "идет опережающими темпами", в прошлом году она увеличилась на 42%, превысив $7 млрд, а по итогам первого квартала текущего года рост составил уже свыше 90% - до почти $2,5 млрд.

"Убежден, что это начало большого пути", - отметил Мишустин. "Необходимо активнее работать над облегчением взаимного доступа на рынки сельхозпродукции. И совместно укреплять продовольственную безопасность", - заключил премьер-министр РФ.

Наработки по развитию высшего образования

Премьер-министр РФ отметил, что Москва особенно дорожит гуманитарными связями с Пекином.

"Мы ценим сотрудничество России и Китая в гуманитарной и культурной сферах. У нас есть масштабные проекты в области высшего образования. Расширяем обмены студентами и преподавателями. Проводим совместные научные исследования как фундаментальные, так и прикладные", - отметил глава кабмина.

Также, продолжил он, Россия и Китай активно расширяют связи в области культуры, классической музыки, театра и кинематографа. "Это приоритетные направления. Они важны для того, чтобы развивать контакты между людьми, укрепляя прочную основу российско-китайской дружбы", - указал Мишустин.

Развитие высокотехнологичного спорта

По словам российского премьера, Москва и Пекин должны уделять особое внимание расширению сотрудничества в сфере высокотехнологичного спорта.

"Приоритетное внимание важно уделить развитию двусторонних связей в высокотехнологичных видах спорта. Особенно учитывая, что 2022-й и 2023-й объявлены годами российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта", - указал он.

Мишустин напомнил, что в марте президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил представителей Китая к участию в международном турнире "Игры будущего".

Как рассказал российский премьер, это мероприятие пройдет следующей весной в Казани и объединит на одной площадке классические и инновационные виды спорта с применением технологий виртуальной и дополненной реальности.

"Ждем китайские команды на тестовые соревнования в этом году и на главный турнир в 2024-м. Предлагаю скоординировать нашу работу в отношении их участия в играх и интеграции IT-компаний", - озвучил возможности он. "Рассчитываем, что еще через год уже Китай примет это масштабное мультиспортивное мероприятие у себя", - добавил Мишустин.