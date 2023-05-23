23 мая, 04:32
ПМЭФ

"Автоваз" с китайским партнером запустит на ПМЭФ линию по сборке автомобилей в Петербурге

Глава компании Максим Соколов отметил, что запуск осуществят на заводе "Лада Санкт-Петербург"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. "Автоваз" на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме запустит конвейерную линию по сборке автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге вместе с китайским партнером, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов.

"В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе "Лада Санкт-Петербург" будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого - скажу позже", - сказал Соколов журналистам на полях Российско-китайского бизнес-форума.

Ранее сообщалось, что "Автоваз" ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами. 

Теги:
РоссияКитайПМЭФ
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