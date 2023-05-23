Мишустин заявил, что Россия и Китай в 2023 году достигнут товарооборота в $200 млрд

Российский премьер отметил, что по итогам первого квартала этот показатель составил примерно $52 млрд

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Товарооборот России и Китая растет и в этом году может достичь рекорда в $200 млрд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"Уверен, что в этом году мы выполним задачу, которую поставили главы государств - Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, - довести взаимный товарооборот до $200 млрд", - сказал он, напомнив, что по итогам первого квартала отмечается увеличение товарооборота почти на четверть - до примерно $52 млрд.

Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит многовековой историей отношений с Китаем и будет их развивать.

"Китай уже свыше десяти лет является основным торговым партнером России. И за первые три месяца текущего года наши позиции в аналогичном китайском списке тоже изменились - поднялись с десятого на седьмое место", - продолжил премьер. По его словам, этот рост сопровождается важными качественными трансформациями и прежде всего - снижением зависимости от доллара и других западных валют. "Если в 2021 году лишь около четверти расчетов между нашими странами проводилось в национальных валютах, то в прошлом году - уже почти две трети. Будем и дальше повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия и тем самым укреплять экономический суверенитет", - резюмировал глава кабмина РФ.

Новые возможности для бизнеса

Отдельно премьер отметил, что состоявшийся в марте российско-китайский саммит стал важным событием, к которому было привлечено внимание всего мира. "Переговоры в Кремле дали новый импульс построению справедливой многополярной системы международных отношений. Лидерами наших стран - Владимиром Владимировичем Путиным и Си Цзиньпином - были сделаны совместные заявления, которые определяют стратегические приоритеты взаимодействия на среднесрочную перспективу", - напомнил Мишустин. Так, отметил он, по итогам саммита были поставлены задачи существенно увеличить масштабы двусторонней торговли, улучшить логистическую связанность, повысить уровень финансовой и промышленной кооперации, укрепить энергетическое партнерство, расширить сотрудничество в сфере технологий и инноваций.

"Обозначенные ориентиры позволят найти точки роста для предпринимателей России и Китая. И это - четкий сигнал всему бизнес-сообществу", - указал премьер.

Обращаясь к участникам форума, он высоко оценил возможности для них проявить свою инициативу, предприимчивость и организаторские способности. "Россия готова оказать практическую поддержку представителям деловых кругов, которые откликнутся на этот призыв. На сегодня в нашем инвестиционном портфеле находится уже около 80 крупных проектов с общим объемом инвестиций свыше $165 млрд", - добавил Мишустин.

Особое значение, по его словам, имеет промышленная и технологическая кооперация. "Сейчас важно объединить ресурсы и компетенции для создания конкурентоспособных и доступных по цене товаров, необходимых как отраслям, так и потребителям. Если будем действовать активно и сообща, сможем достичь гораздо больших успехов в этой сфере", - убежден председатель российского кабмина.

"В новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР, в том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах. Они обладают развитой логистической инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов", - подытожил Мишустин.