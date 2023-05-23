Мишустин заявил о новых возможностях для китайских компаний в России

По словам премьер-министра РФ, сейчас также открываются дополнительные предпосылки для запуска производств на территории КНР

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Дополнительные возможности открываются в нынешних условиях для расширения присутствия китайских компаний в России и для запуска производств на территории КНР, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

"В новых условиях открываются дополнительные предпосылки не только для расширения присутствия китайских компаний в России, но и для запуска производств на территории КНР. В том числе в свободных экономических и специальных индустриальных зонах. Они обладают развитой логистической инфраструктурой и широким набором преференциальных режимов", - сказал Мишустин.