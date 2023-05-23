На шахте СУЭК в Кузбассе начали добычу на лаве с запасами 6,9 млн тонн угля

Также ведется монтаж еще одной лавы с запасами 10 млн тонн угля

КЕМЕРОВО, 23 мая. /ТАСС/. Новая лава с запасами 6,9 млн тонн угля введена в эксплуатацию на шахте им. В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс", сообщили во вторник журналистам в пресс-службе компании.

"На шахте имени В. Д. Ялевского АО "СУЭК-Кузбасс" введена в эксплуатацию лава №50-07 с запасами 6,9 млн тонн угля. Общая длина забойной части составляет уже стандартные для компании 400 м. Полная длина отрабатываемого столба - 3,9 км", - говорится в сообщении.

Также в лавный комплект входят высокопроизводительные очистной комбайн нового поколения и забойный конвейер. Вынимаемая мощность пласта составляет 3,8 м, марка угля ДГ. Среднемесячная нагрузка на забой ожидается на уровне 400 тыс. тонн угля.

В компании добавили, что также на шахте ведется монтаж еще одной лавы с запасами 10 млн тонн угля. Ее открытие запланировано на третий квартал этого года.

Шахта им. В. Д. Ялевского является одной из лучших в Кузбассе по уровню производительности, технической оснащенности и безопасности труда. СУЭК - крупнейшая угольная компании России с производственными активами в 14 регионах РФ, в том числе в Кузбассе. На предприятиях компании работают более 73 тыс. человек.