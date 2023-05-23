23 мая, 05:04
ПМЭФ

Мишустин пригласил представителей Китая на ПМЭФ

Прмьер РФ добавил, что в июле партнеров из КНР ждут на промышленной выставке "Иннопром"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая во вторник на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, предложил партнерам из КНР приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Читайте также
История российско-китайских экономических отношений

"Хочу пригласить вас принять участие в одном из самых масштабных и значимых деловых событий в мире - Петербургском международном экономическом форуме", - обратился глава российского кабмина к присутствующим на бизнес-форуме.

ПМЭФ пройдет в этом году 14-17 июня.

Мишустин добавил, что в июле китайских партнеров ждут на промышленной выставке "Иннопром", в рамках которой состоится седьмое российско-китайское ЭКСПО. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКитайПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация