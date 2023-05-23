На строительство детской больницы на 150 коек в Кызыле направят около 2 млрд рублей

Средства будут выделены из федерального бюджета

ТАСС, 23 мая. Новая детская больница на 150 коек будет построена в Кызыле в 2024 году. Сумма инвестиций в проект составит около 2 млрд рублей, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

"В Кызыле подготовлена площадка для строительства нового типового здания Республиканской детской больницы на прилегающей к существующей детской больнице территории по улице Кечил-оола. К концу 2024 года здесь появится детский медицинский комплекс со стационарной больницей и поликлиникой. <…> Мощность проекта составляет 150 коек", - сообщили в пресс-службе.

Строительство реализуется в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". На проектирование и строительство объекта из федерального бюджета предусмотрено 1,94 млрд рублей.

"В больнице предполагается организация двух хирургических залов. После завершения строительства в новое здание переместится детское хирургическое отделение Республиканской больницы №1", - пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе напомнили, что в Туве по национальному проекту "Здравоохранение" в 2023 году будет построено семь фельдшерско-акушерских пунктов и три врачебные амбулатории.