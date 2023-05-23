Россельхозбанк спрогнозировал рост производства хлеба в России в 2023 году до 6,2 млн тонн

По результатам исследования банка, потребление хлебных продуктов в России составляет 114 кг на душу населения в год

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Объем выпуска хлеба в России в 2023 году может вырасти до 6,2 млн тонн против 6,13 млн тонн годом ранее. К такому выводу пришли аналитики Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

"В 2022 году объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий в стране составил 6,13 млн тонн, сократившись на 1,1% относительно 2021 года. По оценкам экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, в 2023 году объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий может составить 6,2 млн тонн и продолжит демонстрировать положительную динамику", - сообщили в пресс-службе банка.

Согласно исследованию, потребление хлебных продуктов в России составляет 114 кг на душу населения в год. По итогам 2022 года в России активнее всего росло производство муки для выпечки белого хлеба. Объем выпуска пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта вырос на 6% по сравнению с годом ранее - до 6,09 млн тонн, муки первого сорта - на 3%, до 1,77 млн тонн. В целом в 2022 году было произведено 8,74 млн тонн пшеничной и пшенично-ржаной муки - на 5% больше, чем в 2021 году. В то же время выпуск ржаной муки в 2022 году снизился на 8% - до 0,524 млн тонн.

Экспорт российской пшеничной, ржаной и пшенично-ржаной муки в 2022 году вырос в 3,4 раза в натуральном выражении и в 3,8 раза в денежном по сравнению с показателем 2021 года и составил $924 тыс. тонн и $338 млн соответственно. По оценкам РСХБ, драйвером увеличения экспортных поставок мукомольной продукции стали экспортная пошлина на российское зерно, новые рынки сбыта, а также климатические факторы, спровоцировавшие низкий уровень урожая в Турции.

Большая часть - 70% - российского экспорта муки приходится на страны дальнего зарубежья. Крупнейшими покупателями российской муки в 2022 году стали Грузия, Ирак, Афганистан, Турция, Туркменистан и Китай, рассказали эксперты.