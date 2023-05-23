ВТБ с начала года увеличил портфель депозитов в юанях на 40%

Сумма составила 9,3 млрд юаней

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Клиенты ВТБ с начала года открыли около 10 тысяч депозитов в китайской валюте на сумму 4,7 млрд юаней. В результате общий портфель вкладов в этой валюте составил 9,3 млрд юаней, увеличившись почти на 40% с начала года, сообщила пресс-служба банка.

По данным ВТБ, жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга чаще всего выбирают китайскую валюту для инвестирования средств. В топ-5 регионов по количеству открываемых вкладов в юанях также входят Нижегородская область и Пермский край.

В основном китайскую валюту для инвестирования используют мужчины в возрасте от 40 до 49 лет. Средний чек одного открываемого вклада составляет 450 тысяч юаней, а размещать средства клиенты предпочитают на срок от шести месяцев до года, отмечает пресс-служба ВТБ.

"Для России юань сегодня приобретает значение одной из наиболее востребованных дружественных валют. Клиенты банков видят в нем новый инструмент для инвестиций как альтернативу долларам и евро", - прокомментировала начальник управления "Сбережения" Наталья Тучкова. Она также сообщила, что ВТБ ожидает укрепления популярности китайской валюты в ближайшие годы на фоне ослабления интереса к американской и европейской валютам. "Этому будет способствовать и рост ставок по депозитам в юанях. По нашим прогнозам, за год портфель таких пассивов в ВТБ удвоится и достигнет 15 млрд юаней", - добавила Тучкова.