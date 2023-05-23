23 мая, 05:20

В Москве разработали досмотровую технику с технологией искусственного интеллекта

По словам генерального директора "Диагностика-М" Владимира Усачева, многие заказчики заинтересовались новым продуктом

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Компания "Диагностика-М" разработала и начала производство досмотровой техники, которая используется при проверке багажа и грузов, с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы, что упростит работу операторов досмотровой техники и повысит уровень общественной безопасности. Разработка не имеет аналогов на российском рынке, а уровень ее локализации достигает 100%", - сказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Из публикации следует, что новое оборудование идентифицирует объект и выдает оператору соответствующую информацию на мониторе о содержимом багажа. ИИ выделяет подозрительные предметы и обозначает их название. Программа обучена распознавать запрещенные предметы и их отдельные фрагменты в разных ракурсах.

По словам генерального директора "Диагностика-М" Владимира Усачева, многие заказчики заинтересовались новым продуктом. При этом специалисты компании продолжат совершенствовать систему искусственного интеллекта. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация