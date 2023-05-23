Якутия получит специальный казначейский кредит в размере 267 млн рублей на ремонт дорог

По данным республиканского правительства, финансирование позволит досрочно ввести улицы, которые планировалось отремонтировать в 2024 году

ЯКУТСК, 23 мая. /ТАСС/. Специальный казначейский кредит выделили Якутии в размере 267 млн рублей на досрочный ремонт дорог. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Решением правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" Якутии выделен специальный казначейский кредит в размере 267 млн рублей на ремонт 7,3 км дорог Якутска. Это позволит досрочно ввести улицы, которые планировалось отремонтировать в 2024 году", - говорится в сообщении.

Ранее в 2023 году на ремонт дорог в Якутске по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" было предусмотрено 2,3 млрд рублей. Из них 500 млн рублей выделят из федерального бюджета, 1,3 млрд рублей - республиканского, 520 млн рублей - муниципального. Ранее туда вошли 10 объектов протяженностью свыше 22 км. "Если ранее планировалось отремонтировать свыше 22 км улично-дорожной сети столицы республики, то благодаря этому в текущем году будет введено почти 30 км дорог", - уточнили в правительстве.

В 2023 году благодаря финансированию введут девять объектов. Среди них ремонт подъездных дорог к социальным объектам, улиц, улично-дорожной сети в Якутске и его пригородах.