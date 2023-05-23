В Хабаровском крае золотодобывающую компанию оштрафовали за загрязнение воды

Размер штрафов составил 330 тыс. рублей

ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Компанию "Белая гора" оштрафовали из-за загрязнения воды при добыче россыпного золота, сообщается во вторник в Telegram-канале Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"При добыче рассыпного золота недропользователем допущен сброс сточных вод в ручьи Заячий и Покровский с превышением концентрации фенола в 281 раз, цинка - в 18 раз, свинца - в 8 раз. Обнаружено складирование отходов в необорудованном для таких целей месте", - говорится в сообщении. Общая сумма административных штрафов составила 330 тыс. рублей.

Предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления", ч. 4 ст. 8.13 "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение" и ч. 1 ст. 8.14 "Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты" КоАП РФ.

Свалку отходов ликвидировали.