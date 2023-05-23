Пекин призвал упростить процедуры в инвестиционном сотрудничестве между Китаем и Россией

Премьер Госсовета КНР Ли Цян также высказался за наращивание двусторонней торговли

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Китаю и России следует упростить процедуры и предоставить бизнесу юридические гарантии для стимулирования инвестиционного сотрудничества. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в послании к участникам Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, которое во вторник было зачитано вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

"Остановлюсь на наиболее приоритетных направлениях дальнейшей работы. Первое, это наращивание торговли по качеству и по объему. Надеюсь, что в будущем общие усилия будут направлены на закрепление тенденции роста торговли и оптимизации ее структуры. Важно наращивать объемы торговли услугами и электронной торговли, оптимизировать торговлю в традиционных и новых отраслях", - сказал он.

Вторым пунктом глава правительства Китая назвал расширение инвестиционного сотрудничества. "Стороны усиленно работают над подготовкой планов развития в инвестиционном сотрудничестве, ведутся переговоры по актуализации межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений. В этой работе мы видим большие возможности. Важно дать бизнесу современную и совершенную юридическую гарантию, упростить процедуры инвестирования, стимулировать инвестиционное сотрудничество в энергетике, химической промышленности, машиностроении и т. д.", - указал премьер Госсовета КНР.

Еще одним направлением Ли Цян назвал трансграничную инфраструктуру. "За последние годы определенный прогресс был достигнут в строительстве трансграничной инфраструктуры, но при этом существуют некоторые нерешенные вопросы. Мы рассчитываем на совместные действия в духе взаимной выгоды по раскрытию потенциала трансграничных перевозок, оснащению погранпереходов, повышению пропускной способности и эффективности таможенных досмотров, что может создать более комфортные условия для передвижения людей и перевозки грузов", - заявил глава правительства.

Премьер Госсовета указал и на то, что у России и Китая далеко не исчерпан потенциал развития сотрудничества в промышленности. В то же время Ли Цян указал на необходимость сближения отраслевых стандартов. "Считаем важным повысить устойчивость цепочек поставок и производств", - резюмировал он.

Форум в Шанхае

В открытии форума принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин, который 22 мая прилетел в Шанхай. На мероприятии собрались руководители ведущих компаний двух стран. После пленарного заседания состоятся тематические сессии, посвященные развитию сотрудничества в разных отраслях экономики.

Форум проходит в недавно построенном конференц-центре рядом с генконсульством РФ в Шанхае на набережной реки Хуанпу. Это популярный среди горожан и туристов район. После выступления на форуме Мишустин посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec ("Синопек") и встретится с представителями российских деловых кругов в формате рабочего обеда. Председатель правительства РФ проведет также беседу с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф.