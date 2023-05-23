Страны ЕАЭС поддержали расширение перечня доступных для госзакупок товаров

Как сообщила пресс-служба правительства Казахстана, речь идет о дезинфицирующих средствах, трансформаторах с жидким диэлектриком и других товарах

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Участники заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) поддержали расширение перечня товаров, доступных для госзакупок странами - участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Казахстана.

"На Совете Евразийской экономической комиссии, прошедшем 22 мая в режиме онлайн, участники единогласно поддержали инициированное казахстанской стороной дальнейшее расширение перечня товаров, доступных для госзакупок стран - участниц союза. Перечень товаров, с которыми поставщики и производители стран ЕАЭС могут участвовать в госзакупках других государств-участниц без отдельных национальных требований, расширился на восемь позиций. В него вошли дезинфицирующие средства, трансформаторы с жидким диэлектриком и другие товары", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Казахстан последовательно работает над постепенным снятием барьеров в доступе к госзакупкам предприятий стран периметра ЕАЭС. Так, в январе этого года по инициативе казахстанской стороны на Совете Евразийской экономической комиссии утвердили условия производства по 55 дополнительным товарам, закупки которых разрешены без соблюдения отдельных национальных требований.

"Также на Совете ЕЭК рассмотрели и приняли решения по ряду процедурных документов, направленных на совершенствование оценки эффективности деятельности членов ЕЭК и ее работников, внутренних процедур, права беспошлинного ввоза транспортных средств иностранных граждан, прибывших на ПМЖ в одну из стран союза", - рассказали в правительстве Казахстана.

По его данным, следующее заседание Совета ЕЭК решено провести 23 июня.