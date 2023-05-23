Мишустин назвал важным для технологической безопасности развитие технологий нефтехимии

Премьер указал на ее активное использование в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Нефтехимия используется по всему спектру производств, ее развитие важно для обеспечения технологической безопасности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник в Шанхае в ходе посещения Научно-исследовательского института (НИИ) нефтехимии китайской национальной нефтехимической корпорации Sinopec.

"Сегодня без нефтехимии жить невозможно, она сегодня используется очень активно в научно-исследовательских и конструкторских работах по всему спектру производства новых материалов, [важна в вопросе] продовольственной безопасности, в легкой промышленности, в производстве смазочных материалов, катализаторов, в машиностроении", - указал Мишустин.

"Конечно, на сегодняшний день нефтехимия и сопутствующие разработки послужат укреплению нашей технологической и экономической независимости и безопасности", - подчеркнул он.

Председатель кабмина также отметил, что Sinopec давно и активно работает в России. "Она (компания - прим. ТАСС) очень хорошо нам известна", - добавил Мишустин.

Совместные проекты

Говоря о совместных проектах, Мишустин упомянул крупный проект с "Сибуром" - Амурский газохимический комбинат по производству полимеров, а также сотрудничество Sinopec с "Роснефтью" и другими компаниями. "Хочу вас поблагодарить за такое активное взаимодействие и сказать, что вы абсолютно правы: дружба России и Китая должна быть вечной", - заключил премьер-министр РФ, обращаясь к сопровождавшим его представителям китайской стороны. В частности, главу кабмина РФ встретили секретарь парткома НИИ Ван Лань и замдиректора института Ли Инчэн.

Отдельно Мишустин подчеркнул важность проведения научно-исследовательских и конструкторских работ. "Это очень важный катализатор новых производств", - подытожил он.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак также назвал важным партнерство с Sinopec. "Мы сегодня активно сотрудничаем по развитию поставок катализаторов в нашу страну, по совместному производству", - пояснил Новак.

В ходе осмотра российская делегация посетила демонстрационный зал с информацией о проектах Sinopec, а также ряд технологических лабораторий.

О Sinopec

Шанхайский НИИ нефтехимии Sinopec - один из первых комплексных научно-исследовательских институтов в Китае, занимающихся исследованиями и разработками в области нефтехимических технологий. Он был создан в 1960 году для помощи в производстве акриловых тканей.

Сейчас институт располагает двумя крупными научно-исследовательскими площадками, имеет отделения в дочерних компаниях Sinopec (Sinopec Nanhua, Tianjin Petrochemical, Yizheng Chemical Fiber, Chuanwei Chemical и Baling Petrochemical) и собственную дочернюю компанию Sinopec New Material Technology. При НИИ работает государственный центр инженерных исследований катализаторов органических реакций.

Среди современных разработок НИИ - инструменты, позволяющие организовать процесс нефтепереработки с высоким уровнем цифровизации и автоматизации.

В числе прочего институт занимается экологической проблематикой и проводит исследования в области разлагаемых материалов и зеленых полиэфирных соединений.

Запатентованные НИИ технологические решения и катализаторы экспортируются в Россию, США, Юго-Восточную Азию и другие регионы мира.