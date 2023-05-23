В Татарстане запустили производство резиновых смесей для автозапчастей грузовиков

Объем инвестиций в проект составил 200 млн рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Расположенное в Татарстане предприятие "РТИ-Компонент" запустило в Набережных Челнах новое производство резиновых смесей, где ежегодно планируют выпускать 1 тыс. тонн продукции, сообщили во вторник в пресс-службе Фонда развития промышленности.

"Предприятие "РТИ-Компонент", входящее в группу компаний "Ростар", запустило в Набережных Челнах новое производство резиновых смесей, которые используются в изготовлении запасных частей для грузовых автомобилей и прицепной техники. Инвестиции в создание производства составили 200 млн рублей, из которых 70 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 30 млн рублей - Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Компания запустила новые линии, которые позволили начать выпуск резиновых смесей и полотна. Они используются в изготовлении амортизаторов, защитных чехлов, резинокордных оболочек, виброизолирующих, уплотнительных и других комплектующих для автомобилей. Ежегодный объем производства составит 1 тыс. тонн продукции, на предприятии создано 50 высокопроизводительных рабочих мест. Основным заказчиком выступает производитель грузовых автомобилей "Камаз".

По словам директора "РТИ-Компонент" Андрея Абдуллина, чьи слова приводятся в сообщении, запуск нового производства снизит себестоимость готовой продукции и повысит ее качество. "Возможность модифицировать характеристики продукта и адаптировать его под высокие требования автопроизводителей позволит повысить конкурентные преимущества компании перед иностранными производителями автокомпонентов", - отметил он.

Согласно информации ФРП, сегодня порядка 40% российского рынка резинотехнических изделий для грузовиков занимает зарубежная продукция. Запуск нового производства поможет снизить эту долю как минимум на 5%.

Фонд развития промышленности, который создали в 2014 году, предоставляет займы под 1 и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики. Флагманская программа фонда - "Проекты развития" - направлена на развитие импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции, выпуск средств производства, оборудования и станков, помощь с внедрением программных и технологических решений для оптимизации производственных процессов. Также у ФРП есть программы "Комплектующие изделия", "Автокомпоненты", "Приоритетные проекты", "Производительность труда", "Лизинг", "Маркировка товаров" и "Экологические проекты". Соглашения ФРП с региональными фондами развития промышленности дают возможность получать займы по совместным программам.