ВТБ вошел в консорциум для покупки доли в "Яндексе"

Сделка может быть закрыта до конца года, размер доли банка еще обсуждается, отметил глава ВТБ Андрей Костин

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Банк ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в "Яндексе", размер доли банка в нем еще будет обсуждаться. Об этом сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"По поводу "Яндекса", мы участники большого консорциума, да", - сказал он, отметив, что размер доли ВТБ в консорциуме еще будет обсуждаться.

Костин добавил, что сделка может быть закрыта до конца года, но не назвал ее сумму. При этом раскрывать других участников консорциума глава ВТБ не стал.

Ранее издание The Bell (признано в РФ иноагентом) сообщало о возможности покупки контрольного пакета акций "Яндекса" консорциумом, в который вошли российские бизнесмены Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Алексей Мордашов, а также банк ВТБ. По данным издания, состав консорциума, их доли и сумму сделки на этой неделе должен обсудить совет директоров "Яндекса", а затем ее предстоит одобрить акционерам компании.