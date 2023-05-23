На Дальнем Востоке в течение месяца могут запустить несколько совместных с Китаем проектов

По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, Россия также рассчитывает на сотрудничество с КНР в рамках развития Северного морского пути

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Несколько совместных с Китаем предприятий могут запустить на Дальнем Востоке в течение месяца, заявил во вторник журналистам в кулуарах российско-китайского бизнес-форума вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Обсуждались проекты с очень короткими сроками реализации. Мы говорили о том, что ряд предприятий будут запущены уже в течение месяца", - сказал он.

Вице-премьер напомнил, что Россия также рассчитывает на сотрудничество с Китаем в рамках развития Северного морского пути.

Ранее в пресс-службе аппарата полпреда сообщали, что Трутнев предложил китайским партнерам совместно с коллегами из России проработать вопрос создания специального режима для роста товарооборота между странами. Переговоры прошли с руководством транспортных, строительных, логистических, работающих в сфере энергетики и высоких технологий компаний.

Среди проектов были рассмотрены инициативы китайской стороны по созданию российско-китайских логистических центров, поднимались вопросы оптимизации логистических поставок и минимизации сроков прохождения таможенных процедур для перевозки продукции и оборудования. Кроме того, обсуждалась возможность строительства международных мостов между Россией и Китаем.