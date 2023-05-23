Нефтегазохимический форум в Уфе открылся запуском распределительного газопровода

Объект будет подавать газ в микрорайон "Звездный" села Иглино

УФА, 23 мая. /ТАСС/. Российский нефтегазохимический форум и 31-я международная выставка "Газ. Нефть. Технологии" открылись в Уфе. Церемония стартовала во вторник запуском распределительного газопровода к микрорайону села Иглино, передает корреспондент ТАСС.

Запуск объекта произошел в реальном времени по видеосвязи, он реализован компанией "Газпром межрегионгаз Уфа" по программе газификации и догазификации совместно с правительством Республики Башкортостан.

"В программе догазификации участвует более 39 тыс. домовладений, которые подали заявки, и каждая 10-я заявка - из Иглинского района. Наверное, они больше других ждали этого события - пуск газа в газопровод микрорайона "Звездный". Более 800 земельных участков, на них уже построено 400 домов, которые смогут подключиться к газу. Также в этом году начинается строительство новой школы", - сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" Альберт Лукманов.

Компания ведет в Башкирии масштабную программу газификации, она рассчитана на ближайшие годы, отметил в свою очередь генеральный директор организации Сергей Густов. "Программа газификации регионов - важная государственная задача. С учетом программы догазификации, которая реализуется в том числе и в Республике Башкортостан, это масштабная программа, и сегодня около 65 тыс. домов - потенциал догазификации в республике, это надо выполнить буквально в ближайший год. Также обширная программа по строительству новых сетей, и 181 населенный пункт будет газифицирован в республике", - рассказал Густов.

Также на церемонии открытия запустили объекты компании "Газпром трансгаз Уфа" - производственные площадки в городе Белорецк и Уфимском районе.

Глава республики Радий Хабиров поприветствовал участников мероприятия, особо поблагодарив иностранные делегации из Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая и Узбекистана. По его словам, выставка свидетельствует о развитии отраслей газа и нефти даже в непростое время. "Они не просто выдерживают удары, отрасль идет вперед, показывая новые научные и инновационные методы и продукты", - сказал он.

О мероприятии

В международной выставке "Газ. Нефть. Технологии" в этом году участвуют 315 ведущих компаний отрасли и ключевые производители оборудования для нефтехимического, химического и нефтегазового комплекса из 36 регионов России, а также Белоруссии, Ирана, КНР и Узбекистана. По сравнению с прошлым годом число участников выросло, и около 5% приезжают в Республику Башкортостан впервые. Экспозиция выставки будет располагаться в павильонах общей площадью 14,3 тыс. кв. м.

Организаторами мероприятия выступают правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства энергетики РФ. Содействие в проведении оказывают профессиональные федеральные ассоциации и союзы.