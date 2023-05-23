ВТБ хочет сделать свой банк в Шанхае опорным для обслуживания российско-китайской торговли

Глава кредитного учреждения Андрей Костин отметил, что ВТБ "стал первопроходцем на многих направлениях российско-китайского финансового сотрудничества"

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. ВТБ хочет сделать свой банк в Шанхае опорной кредитной организацией для обслуживания российско-китайской торговли. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии Российско-китайского бизнес-форума.

"Наша цель на среднесрочную перспективу достаточно амбициозна - сделать ВТБ Шанхай опорным банком для обслуживания российско-китайской торговли. Готовы инвестировать в развитие нашего бизнеса и команду, масштабирование информационно-технологической платформы", - сказал он.

Костин напомнил, что ВТБ "стал первопроходцем на многих направлениях российско-китайского финансового сотрудничества". "В 2008 году мы были первым банком из России, который открыл свой филиал в Шанхае. Сегодня "ВТБ Шанхай" - единственный российский банк с лицензией на проведение банковских операций на территории КНР. За 15 лет накоплен значительный опыт работы с китайскими контрагентами. Действует эффективная и безопасная инфраструктура платежей и расчетов в национальных валютах по защищенным каналам", - добавил глава ВТБ.