23 мая, 06:31

В "Ростелекоме" объяснили сбой в сети проблемами европейской площадки обмена трафиком

В компании добавили, что сети в России работают в штатном режиме

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сбой в сети "Ростелекома" связан с технической проблемой на одной из европейских площадок обмена трафиком, в России сеть оператора работает штатно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

Ранее некоторые Telegram-каналы со ссылкой на пользователей сообщили о проблемах с доступом в интернет в сети "Ростелекома", в основном это касалось зарубежных ресурсов.

"Отмечаются перебои на одной из европейских площадок обмена трафиком. Из-за этого может быть временно затруднен доступ к некоторым зарубежные интернет-ресурсам", - сказали в "Ростелекоме".

В настоящее время, как подчеркнули в "Ростелекоме", подключены резервные международные каналы связи. "Сети "Ростелекома" в России работают в штатном режиме", - добавили в компании. 

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