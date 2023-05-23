"Мать и дитя" планирует прекратить листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже

Решение приняли в связи с невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже, отметили в компании

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Группа компаний MD Medical ("Мать и дитя") планирует прекратить листинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в заявлении компании во вторник.

"В связи с длительной приостановкой торгов ГДР компании на Лондонской фондовой бирже и, как следствие, невозможностью инвесторов торговать ценными бумагами на бирже компания приняла решение прекратить листинг ГДР", - отмечается в сообщении.

Прекращение листинга на LSE вступает в силу в 8:00 (Лондон) 22 июня 2023 года, при этом 21 июня является последним торговым днем для ГДР на Лондонской фондовой бирже. После прекращения листинга на LSE торги ГДР компании продолжатся на регулируемом рынке Московской биржи. Права держателей ГДР по данной ценной бумаге сохраняются в полном объеме, отметили в компании.

О компании

Группа компаний MD Medical является одним из лидеров на российском рынке частных медицинских услуг. Сегодня компания объединяет 53 медицинских учреждений, в том числе 10 многопрофильных госпиталей и 43 амбулаторные клиники, работающих в 28 городах России. Компания предлагает пациентам широкий спектр медицинских услуг, в том числе по таким востребованным направлениям как кардиология, онкология, травматология, женское здоровье, акушерство и педиатрия, стоматология, урология и другие.

В 2012 году компания провела IPO в Лондоне. С 9 ноября 2020 года глобальные депозитарные расписки MD Medical также торгуются на Московской бирже.