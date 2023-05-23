Сбер разрабатывает платежное решение для иностранцев

Глава банка Герман Греф сообщил, что оно позволит иностранным гражданам оплачивать покупки в эквайринговой сети Сбера

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Сбер работает над платежным решением, чтобы иностранные граждане могли оплачивать покупки в его эквайринговой сети. Об сообщил глава банка Герман Греф на Российско-китайском бизнес-форуме.

"Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга", - сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк намерен помогать развитию китайского бизнеса в России.

"Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов - это стандартная процедура. Если китайская компания хочет получить у нас кредит для развития бизнеса в России, то она может обратиться через свое российское юрлицо или как иностранная компания через представительство - допустимы оба варианта", - отметил глава банка.