Костин заявил о "взрывном росте" трансграничных платежей между Россией и Китаем

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. ВТБ зафиксировал "взрывной рост" трансграничных платежей между Россией и Китаем в первом квартале этого года - более чем на 200%. На этом фоне "все более остро" ощущается потребность подключения банков РФ к международной китайской системе банковских переводов CIPS, заявил глава банка Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме.

"На фоне взрывного роста трансграничных платежей между Россией и Китаем - более 200% за последний квартал только по нашему банку - все более остро ощущается необходимость прямого подключения российских банков к системе CIPS (международная китайская система банковских переводов - прим. ТАСС), - отметил Костин. - Хотел бы подчеркнуть, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но также предприятия малого и среднего бизнеса из России и Китая, значимость которых в двусторонней торговле возрастает".

Глава ВТБ также указал на потенциал российских банков по работе на китайском рынке с драгоценными металлами и другими сырьевыми товарами. "Банк ВТБ - второй по величине активов универсальный российский банк готов активно подключиться к решению этих и других актуальных вопросов двусторонней финансовой повестки", - заключил банкир.