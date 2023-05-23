ЦРПТ прорабатывает возможность автоматического запрета продажи "небезопасных" товаров

Если разрешительный документ будет признан недействительным, "Честный знак" и Росаккредитация смогут информировать участников рынка о попытках продать в розницу товары с неподтвержденной безопасностью, отметили в операторе

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Государственная система маркировки "Честный знак" и Росаккредитация будут автоматически запрещать вводить в оборот товары с недействительными разрешительными документами, соответствующий пилотный проект планируется запустить в ближайшее время, сообщили ТАСС во вторник в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Ранее о соответствующей инициативе сообщила газета "Известия".

"Мы сейчас вместе с коллегами из Росаккредитации прорабатываем пилотный проект, в рамках которого в документах соответствия качества безопасности появятся дополнительные идентификаторы в виде перечня GTIN (Global Trade Item Number, международный код маркировки и учета логистических единиц - прим. ТАСС), которые участник будет там указывать. И мы в этом случае сможем контролировать и не давать вводить в оборот товары с несоответствующими документами подтверждения качества и безопасности", - отметил директор по контрольной (надзорной) деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

Если разрешительный документ будет признан недействительным, "Честный знак" и Росаккредитация смогут информировать участников рынка о попытках продать в розницу товары с неподтвержденной безопасностью, объяснил он.

"Конкретные механизмы будем прорабатывать: нужно ли внедрять блокировку продаж, нужно ли сначала извещать участника рынка, в каком формате - информационном или контрольном должен этот функционал работать. Дальнейшие решения, как это будет внедряться для всего рынка, будут определяться впоследствии по итогам эксперимента", - отметил Гущанский.

Он добавил, что в настоящее время нет эффективного механизма остановки оборота или изъятия с рынка товара с ненадлежащей разрешительной документацией. Также остро стоит вопрос идентификации продукции - сейчас отсутствует механизм подтверждения, что именно этой единице продукции соответствует определенный сертификат.