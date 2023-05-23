Порядка 24 тыс. решений подано на форум "Сильные идеи для нового времени"

Самым популярным направлением стала Национальная социальная инициатива

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Жители российских регионов отправили около 24 тыс. предложений на форум "Сильные идеи для нового времени" - это на 4,5 тыс. больше, чем в 2022 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Сбор предложений на форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, завершился 21 мая. Более 17 тыс. участников подали на крауд-платформу идея.росконгресс.рф порядка 24 тыс. решений. Количество поступивших на форум в 2023 году идей превысило прошлогодние показатели - тогда неравнодушные граждане представили 19,5 тыс. проектов и решений", - говорится в сообщении.

Поясняется, что самым популярным направлением стала Национальная социальная инициатива, собравшая более 10,1 тыс. идей. Второе место заняло направление "Предпринимательство" с более чем 3 тыс. заявок. Третье - "Цифровые сервисы", набравшие почти 3 тыс. предложений. Регионом-лидером по количеству поданных на форум идей стала Башкирия (более 2,2 тыс.), второе место - у Москвы (больше 2,1 тыс.), третье - у Нижегородской области (свыше 1,7 тыс.).

Отмечается, что около 1,5 тыс. экспертов до 31 мая выберут ТОП-1000 идей из поступивших на форум. Затем до 9 июня рабочие группы и бюро экспертного совета АСИ определят ТОП-100 идей. Десятку лучших решений представят на форуме президенту России Владимиру Путину. 60 финалистов также разделят общий призовой фонд в размере 100 млн рублей.

О форуме

Третий форум "Сильные идеи для нового времени" будет проходить в Москве с 28 по 29 июня. По словам советника президента РФ, зампредседателя - ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, 28 июня пройдут все мероприятия форума, а 29 июня состоится пленарное заседание.

Партнерами форума стали 243 организации - вузы, государственные и частные корпорации, институты развития, технопарки. Идеи, отвечающие запросам партнеров, могут рассчитывать на сервисы поддержки - гранты, экспертное сопровождение, возможности пилотирования, обеспечения оборудованием и площадками. Всего партнерами предложено более 300 различных форм поддержки.

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года, второй форум - в июле 2022 года. За три года на крауд-платформе зарегистрировались более 300 тыс. человек из 85 регионов, опубликовано 35 тыс. идей. Авторы топ-идей получили приглашения на очную часть форумов 2020 и 2022 годов. 20 идей с максимальным потенциалом для общества и экономики были представлены авторами лично президенту РФ.