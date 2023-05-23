Российские компании подали порядка 5 тыс. заявок на конкурс брендов АСИ

Заявки принимались по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российские компании и индивидуальные предприниматели отправили порядка 5 тыс. заявок на конкурс перспективных российских брендов, организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом Росконгресс. Об этом сообщила во вторник пресс-служба АСИ.

"На конкурс перспективных российских брендов, проходящий во время форума ["Сильные идеи для нового времени"], поступило порядка 5 тыс. заявок. <...> Сбор завершился 21 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявки принимались по пяти номинациям: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии. Еще шесть номинаций представили партнеры конкурса - Фонд "Сколково", ПАО "Магнит", X5, "Вкусвилл", "Моторика" и Synergetic.

Количество участников конкурса превышает 33 тыс. человек. Первое место по числу компаний, принимающих участие в конкурсе, занимает Башкирия (более 1,4 тыс.), второе - Москва (больше 330), третье у Самарской области (свыше 230). В десятку также входят Санкт-Петербург (больше 220), Татарстан (свыше 150), Липецкая область (порядка 120), Нижегородская область (более 110), Саратовская область (больше 100), Краснодарский край (свыше 100), Московская область (более 100), Ханты-Мансийский автономный округ (свыше 80).

Как отметили в пресс-службе, на следующем этапе жюри конкурса выберет до пяти брендов-победителей от каждого региона, а также пять федеральных победителей, которые очно представят высшему руководству страны на форуме "Сильные идеи для нового времени 28-29 июня. Победители смогут продвинуть свои товары на маркетплейсах и в торговых сетях, на телевидении и в новых медиа, а также получить поддержку и продвижение от партнеров конкурса.

На заседании наблюдательного совета Агентства в феврале 2023 года президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов. Цель конкурса АСИ и Росконгресса - поддержать развитие перспективных российских брендов в каждом регионе страны.