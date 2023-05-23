Reuters: Raiffeisen пытается вывести из состава группы свою "дочку" в РФ из-за давления

По данным агентства, за последние несколько месяцев Raiffeisen Bank International не удалось найти покупателя для российской части своего бизнеса

ВЕНА, 23 мая. /ТАСС/. Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) активизировала усилия по выводу из своего состава российской "дочки" группы в связи с возрастающим внешним давлением на предмет сворачивания деловых связей с Москвой. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, за последние несколько месяцев RBI не удалось найти покупателя для российской части своего бизнеса. Концепция выделения дочки Raiffeisen в РФ в отдельную структуру не вызывает возражений со стороны австрийских властей. Как сообщает Reuters, это решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Вашингтона.

В случае успешного выделения российской "дочки" Raiffeisen в Вене будет зарегистрирована новая компания, ее акционерами станут текущие владельцы ценных бумаг RBI. При этом данную компанию должны будут признать полностью независимой от материнской банковской группы, в противном случае она может попасть под надзор ЕЦБ и австрийского финансового регулятора.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрашивало у Raiffeisen сведения о российском бизнесе группы, а ЕЦБ оказывал давление на RBI с целью прекращения ее деловой активности в РФ из-за обеспокоенности Вашингтона. Регулятор также запрашивал у австрийской банковской группы план действий по сокращению присутствия в России. По данным источников агентства, тогда в Raiffeisen не стали предоставлять европейскому регулятору подобный план, а некоторые члены австрийского правительства расценили данную ситуацию как "необоснованное иностранное вмешательство".

Банк Raiffeisen работает в России с 1996 года и является дочерней структурой Raiffeisen Bank International AG - одной из крупнейших австрийских банковских групп. В марте министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что Raiffeisen Bank International следует самостоятельно принимать решение о возможности продолжения работы в РФ в условиях западных санкций. Он отмечал, что Raiffeisen используется многими западными государствами и компаниями для финансирования текущей деятельности в России.