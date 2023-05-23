Россия может в 2023 году вернуться к рекордным уровням экспорта удобрений

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, в 2022 году экспорт российских минеральных удобрений из-за санкций сократился примерно на 15%

ШАНХАЙ, 23 мая. /ТАСС/. Россия постепенно восстанавливает экспорт удобрений и уже в этом году может выйти на уровни поставок, сравнимые с рекордными показателями 2021 года в почти 38 млн тонн, считает глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев.

"С точки зрения объемов уверен, что экспорт будет восстанавливаться. До порядка 38 млн тонн. По итогам 2023 года это уже невозможно, но если первый квартал убрать, то за второй-третий-четвертый квартал экспорт должен восстановиться до второго-третьего-четвертого квартала 2021 года, который был самым максимальным с точки зрения экспорта", - сказал он журналистам на Российско-китайском бизнес-форуме.

По итогам 2021 года экспорт минеральных удобрений составил около 38 млн тонн.

По словам Гурьева, сейчас экспорт ряда видов удобрений восстанавливается, снижение показателя в целом происходит за счет калия, однако РАПУ видит перспективы роста. "В целом по ряду продуктов экспорт восстанавливается. Год к году, понятно, что есть небольшое падение. Опять это связано в основном с поставками калия. Но сейчас мы видим хорошие перспективы для восстановления рынка. И в первую очередь - снижения глобальной цены на минеральные удобрения, что является основополагающим фактором для сельхозпредприятий как в мире, так и в России", - отметил Гурьев.

Ранее Гурьев говорил, что около 70% экспорта российских удобрений приходится на развивающиеся страны. РФ является самым крупным экспортером удобрений в мире с долей около 20% от мирового экспорта и является вторым в мире производителем удобрений.

По данным РАПУ, в 2022 году экспорт минеральных удобрений РФ из-за санкций сократился примерно на 15%.